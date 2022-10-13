الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تستعرض في بولندا تجربة 3 عقود من عمليات فصل التوائم السيامية
عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم
روسيا: قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» سيعني حتمًا حربًا عالمية ثالثة
نتائج مبهرة.. علماء يطورون علاجًا جديدًا قد يعيد البصر إلى فاقديه
بـ 39 درجة.. لليوم الثاني مكة تُسجل أعلى حرارة في المملكة
“الشخص يكون ميتًا حيًا”.. طبيب يكشف أبرز مسببات “الكاتاتونيا” وأنواعها (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«البحر الأحمر للتطوير» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«البحر الأحمر للتطوير» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«البحر الأحمر للتطوير» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
١٠:١٠:٢٦ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

-المدير التجاري.

-مساعد مدير تجاري.

-مدير الموارد البشرية.

-مدير مشروع معاون.

-مدير الإنشاءات.

-مدير تجاري أول.

-مدير عمليات الضيافة الأول.

-مدير عمليات الأمن.

-مدير الإنشاءات.

-مدير المشروع.

-وغيرها.

عن مشروع البحر الأحمر:

ويُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي)، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، وتم الإعلان عن المشروع في يوليو 2017 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

 بمكافأة شهرية.. «البحر الأحمر للتطوير» تدشن برنامجًا تدريبيًا لحملة الثانوية

الكلمات الدلالية:
توظيف شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«تبرع» تدشن الحملة الوطنية لمشروع زكاة الفطر الموحد (فيديو)

«تبرع» تدشن الحملة الوطنية لمشروع زكاة الفطر الموحد (فيديو)

٠١:٤٣ ص، السبت، ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
“وزارة الحج” تؤكد: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة

“وزارة الحج” تؤكد: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة

٠٤:٠٨ م، الجمعة، ١١ مارس ٢٠٢٢
«مدني الحدود الشمالية» يتأهب لمواجهة أمطار متوقعة بدءاً من الغد

«مدني الحدود الشمالية» يتأهب لمواجهة أمطار متوقعة بدءاً من الغد

٠٩:٥٠ م، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
وفاة والدة الرائي عبدالله الخضيري

وفاة والدة الرائي عبدالله الخضيري

٠٢:٠٥ م، الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *