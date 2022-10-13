«البحر الأحمر للتطوير» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

-المدير التجاري.

-مساعد مدير تجاري.

-مدير الموارد البشرية.

-مدير مشروع معاون.

-مدير الإنشاءات.

-مدير تجاري أول.

-مدير عمليات الضيافة الأول.

-مدير عمليات الأمن.

-مدير الإنشاءات.

-مدير المشروع.

-وغيرها.

عن مشروع البحر الأحمر:

ويُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي)، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، وتم الإعلان عن المشروع في يوليو 2017 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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