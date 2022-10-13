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“الشخص يكون ميتًا حيًا”.. طبيب يكشف أبرز مسببات “الكاتاتونيا” وأنواعها (فيديو)

“الشخص يكون ميتًا حيًا”.. طبيب يكشف أبرز مسببات “الكاتاتونيا” وأنواعها (فيديو)

“الشخص يكون ميتًا حيًا”.. طبيب يكشف أبرز مسببات “الكاتاتونيا” وأنواعها (فيديو)
١٠:١٩:٢٢ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

كشف الدكتور وليد الزهراني، معالج نفسي إكلينيكي، عن معلومات مهمة عن اضطراب الكاتاتونيا، مؤكدًا أن المصطلح يوناني ويقصد به جمود الشخص وعدم قدرته على الحركة.

وأوضح خلال لقائه في برنامج  “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، أن الشخص يكون عبارة عن جثة رغم أنه حي لكنه كجثة جامدة لا تتحرك، وليس لديها أي استجابة، ويُصنَّف تحت اضطرابات الفصام التخشبي .

حالة الجمود تنشأ نتيجة الصدمات 

وأشار إلى أن حالة الجمود النفسي تنشأ نتيجة للصدمات، وهذه عادية لبعض الوقت، حيث يستطيع فيها الإنسان ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وأضاف أن “الكتاتونيا” نوعين: الأول يكون المريض بلا استجابة نهائياً، يكون ثابتًا لا يتكلم ولا يتحرك ولا يستجيب لأي شئ، والنوع الثاني الغريب أن تكون لديه استجابة معاكسة للمواقف أو مفرطة بزيادة.

وعن نسبة الشفاء من الانفصام التخشبي “الكتاتونيا”، أكد أنها قليلة جدًا، حتى علاجه يعد صعباً أيضًا والناحية الدوائية أو الصدمات الكهربائية قد تعالج جزءًا من الحالة.

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