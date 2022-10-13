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«بوتين» يدعو لإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية.. ويُحذر

«بوتين» يدعو لإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية.. ويُحذر

«بوتين» يدعو لإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية.. ويُحذر
١٠:١٣:١٨ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والحفاظ على السيادة المالية للدول.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر أستانا للتفاعل وبناء الثقة، أن العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الأهم في هذا النظام الجديد، وأن روسيا ستسهم في تعزيز بناء الاقتصاد والتجارة في آسيا.

بوتين: الوجود الأمريكي يهدد أمن منطقتنا

وأكد أن ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عامًا في أفغانستان، الأمر الذي هدد الأمن القومي لكثير من الدول في آسيا.

بوتين يحذر من خطر حدوث مجاعة عالمية

وطالب بوتين، بإزالة جميع الحواجز الاصطناعية غير المشروعة لإعادة تنشيط سلاسل التوريد، مؤكدًا أن هناك خطرًا من حدوث مجاعة واضطراب اجتماعي واسع النطاق خاصة في البلدان الأكثر فقرًا.

تم تطبيق سياسة “المليار الذهبي” على حساب الآخرين

وأشار إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لتشكيل نظام أمن عالمي متساوٍ وغير قابل للتجزئة، لافتًا إلى أن النظام المالي العالمي الحالي سمح لـ”المليار الذهبي” على كوكب الأرض بالعيش على حساب الآخرين، داعيًا لإعادة النظر في سياسات حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي تتخطى الحدود.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن التعاون بين روسيا وإفريقيا في قطاع الطاقة سيصبح أحد القضايا الرئيسة في قمة عام 2023، وأن موسكو تبحث تهيئة الظروف اللازمة للاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالدول الإفريقية.

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الكلمات الدلالية:
المليار الذهبي المنظومة المالية العالمية بوتين حلف الناتو مجاعة عالمية

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