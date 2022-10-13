صدق أو لا تصدق.. دخل سماسرة فنادق مكة والمدينة يفوق أرباح 3 شركات عمرة

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كشف مالك إحدى شركات العمرة، أن دخل سماسرة فنادق مكة والمدينة يفوق أرباح 3 شركات عمرة.

وتحدث فيصل اللهيبي لصحيفة “الوطن”، عن معاناة شركات العمرة من بعض سماسرة الفنادق وتلاعبهم.

سماسرة فنادق مكة والمدينة

ولفت إلى استحواذ جنسية معينة على السمسرة والسيطرة على قطاع الفنادق.

وأوضح أن بعض السماسرة يعملون ويديرون قطاع الإيواء السكنى، لدرجة أن شركات العمرة أصبحت تبحث عن سمسار لتسيير أمورها.

وأضاف أن السمسار يوفر الغرف بسعر أقل من المنصة بنحو 50 ريالاً للغرفة الواحدة، إذ يتفق السمسار مع الفندق الذي يديره شخص من نفس جنسيته بـ 70 ريالاً، والشركة السعودية تدفع 150، ويتم إرجاع 80 ريالاً للسمسار من الفندق.

شركات العمرة

من جانبه، قال فيصل العواض، أحد منسوبي شركات العمرة، إن عملية الحجز من الخارج تتم عن طريق مديري المبيعات، واحتكارهم للسوق من خلال منح سماسرة محددين أسعارًا مخفضة.

ودعا إلى ضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة، من وزارة التجارة ووزارة السياحة لضبط تحديد الأسعار، وتقديم التسهيلات للشركة السعودية ومنحها الأولوية، والخصم الخاص يكون لها ثم الوكيل الخارجي.

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