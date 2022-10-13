يمنح الطالب حق الانتقال لصف دراسي أعلى.. كل ما تريد معرفته عن نظام التسريع

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يساعد نظام التسريع التعليمي الموهوبين على اختزال سنواتهم العمرية لاستثمار قدراتهم مبكرًا، ويحق للطالب التسريع مرتبن خلال سُلّمه التعليمي كل مرة سنة.

وأوضح المستشار والخبير التربوي د.عبدالله بن عبدالعزيز العفيص، أن نظام التسريع، هو نظام يسمح للطالب الذي يبدي تفوقًا عاليًا بالتقدم في السلم التعليمي وفق شروط محددة، وهو هنا بمعنى الترفيع من صف إلى صف أعلى.

كما يعـدّ النظام أحد الأساليب التربوية الهادفة إلى إعداد كفاءات علمية من المتميزين لخدمة وطنهم في وقت مبكر، ويراعي الفروق الفردية، ويعطي فرصة للمتفوقين في التقدم في المستوى التعليمي، استناداً لما يمتلكونه من قدرات التعلم والاستيعاب التي تفوق أقرانهم.

ويسمح نظام التسريع، للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته وذلك بتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر من المعتاد.

* أهداف تطبيق نظام تسريع الطلاب:

1 – لتلبية احتياجات وقدرات الطلاب المتفوقين عن أقرانهم.

2 – لمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتمكينهم من التقدم في السلم التعليمي.

3 – لاستثمار المواهب والقدرات المتوفرة لدى الطلاب/ الطالبات المتفوقين بشكل أمثل.

4 – لتحسين جودة التعليم وخفض التكلفة التعليمية، وتحقيق المرونة في النظام والسلم التعليميين.

* أنواع برامج التسريع:

1– برنامج تخطية الصفوف: وهو انتقال الطالب من صف إلى آخر أعلى من المستوى الذي ينتقل له بالطريقة العادية.

2– برنامج القبول المبكر في رياض الأطفال: وهو السماح بقبول الطفل في مرحلة رياض الأطفال قبل السن المحددة في النظام التعليمي، وذلك عندما يمتلك الطفل إمكانات واستعدادات تؤهله لذلك.

3– القبول المبكر في الجامعة: وهو السماح للطالب الموهوب بالتسجيل في مقررات دراسية في الجامعة تتناسب مع مجال اهتمامه وتفوقه.

4– القبول المتزامن في المدرسة والجامعة: وهو قبول الطالب في الجامعة أثناء التحاقه بالمدرسة الثانوية لدراسة مقررات جامعية تحسب له عند دخول الجامعة بصورة رسمية.

* شروط تسريع الطلاب:

– لتسريع الطلاب عدة شروط لابد من توافرها في الطالب وهي كالتالي:

1 – موافقة ولي أمر الطالب.

2 – اجتياز المقابلة الشخصية.

3 – اجتياز الاختبار التحصيلي.

4 – أن يكون الطالب أعلى من 3% وفق مقياس الموهبة.

5 – إتقان جميع المهارات مع الحصول على 98% معدل عام و97% في كل مادة.

* الصفوف المستهدفة لعملية تسريع الطلاب:

1 – الرابع الابتدائي.

2 – الأول المتوسط.

3 – الأول الثانوي.

ملحوظة: يسمح للطالب بالحصول على فرصة الترشيح لمرتين كحد أقصى.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، أجرت وزارة التعليم اختبارات نظام التسريع للطلاب والطالبات المرشحين من الموهوبين والموهوبات.

الجدير بالذكر أن وزارة والتعليم أقرت نظام التسريع الذي يعطي الطالب الذي استوفى كامل شروط النظام ويبدي تفوقًا غير عادي بين أقرانه الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد من الصف الذي يدرس فيه.

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