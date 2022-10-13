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تريند “خلك حريص” يتصدر في المملكة.. ومغردون يحذرون من طرق الاحتيال

تريند “خلك حريص” يتصدر في المملكة.. ومغردون يحذرون من طرق الاحتيال

تريند “خلك حريص” يتصدر في المملكة.. ومغردون يحذرون من طرق الاحتيال
٠٩:٥٤:١٨ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

تصدر تريند “#خلك_حريص” في المملكة اليوم، فيما دعا مغردون إلى ضرورة الانتباه للأحداث اليومية والتعاطي معها بإيجابية.

وحذرت حسابات شخصية من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الإنترنت، مطالبة باليقظة الدائمة حتى لا يقع الأشخاص ضحية لعمليات النصب.

كما طالب بعض المغردين بالابتعاد تمامًا عن عروض التوظيف الوهمية التي يسعى أصحابها لكسب المال بطرق غير شرعية.

أساليب المحتالين كثيرة ومتنوعة

وقال محمد: أساليب المحتال كثيرة ومتجددة، عشان كذا الموضوع يعتمد على وعيك وتوعية من حولك بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو لجهة توظيف غير معروفة عشان لا يستخدموها في استدراجك والاحتيال عليك!

وتفاعلت هيئة الاتصالات مع التريند ونشرت تغريدة قالت فيها: “خلك واعي من المكالمات والرسائل الاحتيالية وبادر بالإبلاغ عنها بإرسال رقم المتصل إلى 330330”.

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وقال الحساب الرسمي لـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): “تجاهل رسائل الاحتيال، انتبه من أساليب الاحتيال المالي عبر عروض التوظيف الوهمية”

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