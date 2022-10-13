كيف يحصل من لديه سجل تجاري على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عن آليات وشروط حصول من لديه سجل تجاري على الدعم.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

هل السجل التجاري للتابع يؤثر على الدعم؟

ووجه أحد المستفيدين سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: “هل السجل التجاري للتابع يؤثر على الدعم؟”.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ”.

وأضاف الحساب أنه “في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

والاثنين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم اليوم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح أقل سن يحصل خلاله الشاب على الدعم