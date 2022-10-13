عاجل.. «الصحة العالمية» تزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا عالميًا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 10% في إصابات فيروس كورونا عالميًا، خلال الأسبوع الماضي.

شراكة عالمية من أجل إتاحة 120 مليون اختبار

يأتي هذا بعد إعلان المنظمة أنها قررت إقامة شراكة عالمية من أجل إتاحة 120 مليون اختبار من اختبارات كوفيد-19 السريعة ‏والميسورة التكلفة والعالية الجودة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

صندوق للمشتريات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي

وأوضحت أن الشراكة تتضمن مجموعة أدوات الإتاحة الكاملة، وإرشادات للمنظمة بشأن استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة، وضمانات حجم يقدمها المصنّعون للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتمويلاً تحفيزيًا لمساعدة الحكومات على نشر الاختبارات، وصندوقًا أوليًا للمشتريات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

وأكدت أنها تعكف حاليًا على تقييم العديد من اختبارات “المستضد” السريعة التي يمكن إجراؤها في نقاط تقديم الرعاية، لغرض إدراجها في قوائم أسماء المنتجات المستعملة أثناء الطوارئ.

توفير اختبارات مبتكرة للبلدان الفقيرة بـ 5 دولارات

وأضافت أن الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس وشركتيْ تصنيع الاختبارات آبوت وآس دي بيوسنسر، تتيح توفير اختبارات مبتكرة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بسعر لا يتجاوز 5 دولارات أمريكية.

وأشارت إلى أن الصندوق العالمي، يلتزم بتقديم مبلغ أولي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتمكين البلدان من شراء الاختبارات الجديدة، ومن المتوقع أن تُقدّم الطلبات الأولى خلال هذا الأسبوع.

كما يدعم كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمرفق الدولي لشراء الأدوية، ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة المبتكرة، ومبادرة كلينتون لتوفير الصحة وشركائهم، وطرح هذه الاختبارات بسرعة في أسواق العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

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