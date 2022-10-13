«التعليم»: 7 شروط أساسية لترقية المعلمين

تواصل – فريق التحرير:

اشترطت «وزارة التعليم» عدة شروط لترقي المعلمين والمعلمات في وظائفهم، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

1 – تحسين المستويات المهنية للمعلمين والمعلمات.

2 – أن يتوافق التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في المجال التعليمي التربوي مع طبيعة العمل أو التخصص.

3 أن يرتبط بالمعايير والمسارات المهنية للمعلمين.

4 – ألا يكون منتهيًا بمؤهل علمي.

5 – أن تحتسب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية وفق معادلة الاحتساب (النقطة بساعة تطوير مهني).

الضوابط تضمن حصول طالب الترقية على التطوير المهني

6 – أن يحصل طالب الترقية على التطوير المهني خلال مدة بقائه في الرتبة، على أن تحسب لمرة واحدة فقط تراكميًا سواء منفذًا أو مستفيدًا.

7 – أن يحقق طالب الترقية سنويًا ما لا يقل عن 25 نقطة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار العمل على تنفيذ حزم من الأنشطة المتنوعة ذات الخصاص المشتركة التي تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات والقدرات العلمية والتربوية، وتلبية احتياجات شاغلي الوظائف التعليمية من المهارات لتحسين مستويات أدائهم المهني وتنمية قدراتهم.

الحد الأدنى من النقاط المخصصة للترقيات

1- المعلم والمعلم الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية يحقق 200 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل 50 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

2- المعلم الممارس الحاصل على شهادة الماجستير يحقق 175 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل 40 نقطة تدريبًا مباشرًا.

3- المعلم الممارس الحاصل على شهادة الدكتوراه يحقق 150 نقطة، منها 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها 30 نقطة تدريبًا مباشرًا.

4- المعلم الحاصل على الشهادة الجامعية يحقق 175 نقطة، منها 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و40 نقطة تدريبًا مباشرًا.

5- المعلم الحاصل على شهادة الماجستير يحقق 150 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني و30 نقطة تدريبًا مباشرًا.

6- المعلم الحاصل على شهادة الدكتوراه يحقق 125 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و20 نقطة تدريبًا مباشرًا.

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