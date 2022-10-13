فريق ميداني للبحث عن كلب أسود بأحد رفيدة

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول محلي أن فريقًا ميدانيًا يقوم بالبحث عن كلب أسود في محافظة أحد رفيدة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل يظهر تجول هذا الحيوان.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “عكاظ أدلى بها مدير عام إدارة المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق.

الأرجح أنه كلب هجين

وقال البوق إن البحث يتم بناءً على مشاهدة حيوان أسود بمقطع فيديو انتشر مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي، قام شخص بتصويره بمنتزه المربع السياحي في محافظة أحد رفيدة.

وأشار إلى أن الشخص الذي صور الفيديو علّق عليه باستغراب شديد بأنه ليس كلباً، بحكم حجمه الكبير.

وكشف البوق أنه تم توجيه فريق مسح ميداني للمنتزه وما جاوره، وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أنه “من خلال اطلاعي المبدئي على المقطع المتداول، فمن الأرجح أنه كلب هجين، ولا يستدعي قلق وخوف الأهالي على الإطلاق”.

ونفى البوق شائعة أن يكون حيواناً مفترساً.

اقرأ أيضًا:

ولادة 5 أشبال من الأسود والنمور بحديقة الحيوان بالرياض