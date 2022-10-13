مزودة بكاميرات دقيقة.. دوريات مرورية تضبط المطلوب جنائيًا داخل السيارة

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أعلنت وزارة الداخلية، عن أحدث دورياتها الأمنية المزودة بأنظمة تقنية وكاميرات عالية الدقة، تستطيع ضبط المطلوب جنائيًا والتعرف عليه وهو داخل السيارة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر قولها، إن تلك الدوريات الحديثة تعد نموذجاً أولياً، وتم إطلاقها كمرحلةٍ أوليةٍ في منطقة الرياض.

وجرى الإطلاق عبر دوريتين أمنيتين باشرت مهماتهما في رصد المخالفات المرورية بالعاصمة الرياض.

كاميرا تدور بزاوية 360 درجة

وبحسب المصادر ذاتها، تحتوي الدورية على تقنيات حديثة منها رادار وكاميرا تدور بزاوية 360 درجة لرصد المخالفات المرورية كاملة كالسرعة والجوال وحزام الأمان.

واحتوى الجزء السفلي على كاميرتين أماميتين وكاميرتين خلفيتين لرصد المركبات المطلوبة، أو المطلوب أمنياً، حتى في حال كان المطلوب في مركبة غير مطلوبة.

ويظهر تحذير على شاشة الجهاز داخل الدورية، ويعمل نظام الدورية الأمني على استعراض كافة المعلومات للمطلوب أمنياً أو للسيارة المطلوبة.

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