بالفيديو..«الخثلان» يكشف سر عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن توبة العبد لا تُقبل إذا بلغت الروح الحلقوم.

السر في عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم

وأوضح في مقطع فيديو نشره حسابه في “تويتر”، أن السر في عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم هو أنه قد أصبح عالم الغيب في حقه شهادة، وإذا أصبح عالم الغيب في حقه شهادة فهذا ينافي التكليف، ولا ينكر الشهادة إلا مكابر.

ولهذا في آخر الزمان وعندما تطلع الشمس من مغربها، كل الناس، كل من على الأرض يؤمنون ويتوبون إلى الله عز وجل، لكن لا تُقبل التوبة ويُغلق حينئذ بابها؛ لأن الغيب أصبح شهادة.

وأضاف الخثلان أنه عندما تبلغ الروح الحلقوم، يصبح الغيب شهادة كما حصل لأكبر طاغية في تاريخ البشرية، وهو فرعون لما رأى الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن لم تقبل توبته.

الوصية تصح إذا بلغت الروح الحلقوم

وأشار إلى أنه بالنسبة للوصية، فالقول الراجح أنها تصح، لأنه ليس هناك تلازم بين عدم قبول التوبة وبين الوصية.

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