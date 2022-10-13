الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو..«الخثلان» يكشف سر عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم
«الموارد البشرية»: توطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارًا من هذا التاريخ
10 أطعمة تمنع جلطات الدم وتذيبها في بدايتها
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم
«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار وعوالق ترابية ورياحًا نشطة على هذه المناطق
وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو..«الخثلان» يكشف سر عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم

بالفيديو..«الخثلان» يكشف سر عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم

بالفيديو..«الخثلان» يكشف سر عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم
٠٧:٥٢:٠١ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن توبة العبد لا تُقبل إذا بلغت الروح الحلقوم.

السر في عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم

وأوضح في مقطع فيديو نشره حسابه في “تويتر”، أن السر في عدم قبول التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم هو أنه قد أصبح عالم الغيب في حقه شهادة، وإذا أصبح عالم الغيب في حقه شهادة فهذا ينافي التكليف، ولا ينكر الشهادة إلا مكابر.

ولهذا في آخر الزمان وعندما تطلع الشمس من مغربها، كل الناس، كل من على الأرض يؤمنون ويتوبون إلى الله عز وجل، لكن لا تُقبل التوبة ويُغلق حينئذ بابها؛ لأن الغيب أصبح شهادة.

 

وأضاف الخثلان أنه عندما تبلغ الروح الحلقوم، يصبح الغيب شهادة كما حصل لأكبر طاغية في تاريخ البشرية، وهو فرعون لما رأى الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن لم تقبل توبته.

الوصية تصح إذا بلغت الروح الحلقوم

وأشار إلى أنه بالنسبة للوصية، فالقول الراجح أنها تصح، لأنه ليس هناك تلازم  بين عدم قبول التوبة وبين الوصية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. “الخثلان”: هذه السورة تدفع العين والحسد بإذن الله

 

الكلمات الدلالية:
إذا بلغت الروح الحلقوم التوبة عند الموت سعد الخثلان عدم قول التوبة فرعون

مواد ذات صلة

المزيد
اليوسف: صندوق التنمية العقارية سخر 160 مليارا لخدمة 500 ألف مواطن

اليوسف: صندوق التنمية العقارية سخر 160 مليارا لخدمة 500 ألف مواطن

٠٧:٣٥ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
عبر نظام «نور».. «التعليم» تعلن فتح التقديم على حركة النقل الخارجي

عبر نظام «نور».. «التعليم» تعلن فتح التقديم على حركة النقل الخارجي

١٠:٥٣ ص، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
بالصور.. خادم الحرمين يزور المسجد النبوي الشريف

بالصور.. خادم الحرمين يزور المسجد النبوي الشريف

٠٤:٣٤ ص، الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠١٥
مصادر لـ”تواصل”: استئناف “مجالس الذكر” بجامعة الإمام بعد توقف 4 أشهر

مصادر لـ”تواصل”: استئناف “مجالس الذكر” بجامعة الإمام بعد توقف 4 أشهر

٠٣:٤٥ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *