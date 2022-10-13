أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي على بيان المملكة برفض التصريحات الأمريكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة الخارجية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.

وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع المملكة، ورفضه التام لهذه التصريحات والتي تفتقر إلى الحقائق، مشيداً بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة.

المملكة أسهمت في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية

واستذكر الأمين العام، الدور التاريخي للمملكة في الإسهام بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم اجمع.

وأكد على إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها وإلتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.

كانت وزارة الخارجية قد علقت على التصريحات الصادرة ضد المملكة، مؤكدة أن قرار أوبك بلس صدر بإجماع الأعضاء، وأن المملكة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر في الصراعات الدولية.

ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على اتهامات إدارة بايدن للمملكة بدعم روسيا سياسيًا بعد قرار “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط الأسبوع الفائت، مؤكدًا أن المملكة “لا تسيس” هذه القضية وأن ارتفاع الأسعار في أمريكا ناتج عن “نقص في التكرير”.

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