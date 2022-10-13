للأمهات.. دراسة تُحذّر: تلوث الهواء يؤثر على نمو أعضاء الجنين

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حذرت دراسة حديثة، الأمهات من أن تلوث الهواء يمكن أن يصل للأطفال داخل الرحم ويؤثر على نمو أعضائهم بشكل كبير.

جاء ذلك في دراسة بريطانية بلجيكية مشتركة، نشرت نتائجها في مجلة “لانسيت” الطبية، ونقلها موقع “سكاي نيوز”.

وتناولت الدراسة فحوصات على مجموعة من الحوامل خلال الأسابيع الأولى من الحمل.

خطر الهواء الملوث

وخلص العلماء إلى أن خطر الهواء الملوث وما يحتويه من جزيئيات سامة جدًا، قد تنتقل لأعضاء الأجنة عبر المشيمة مسببا خطرًا يقود للوفاة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الجسيمات النانوية لتلوث الهواء المركز بالكربون الأسود، تستطيع الوصول إلى الأعضاء النامية للجنين، بما في ذلك الكبد والرئتان والدماغ.

وأكدت أن التعرض لتلك الملوثات يزيد من خطر الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن، وحتى عيوب الولادة.

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