خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن المقررات والعوائد، حيث أوضحت وزارة المالية أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من الاستعلام عن نظام المقررات والعوائد السنوية الخاصة بالمواطن والمقيم في المملكة، عن طريق بعض الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع وزارة المالية.

2 – ادخل على الخدمات الإلكترونية.

3 – اختر خدمات الأفراد.

4 – ادخل على “استعلام عن العوائد”.

5 – أدخل البيانات المطلوبة، ومن ثم انقر على “بحث”.

* المتطلبات:

1 – شروط استخدام الخدمة.

2 – الموافقة على تغييرات الاتفاقية التي قد تحدث من حين لآخر.

3 – الموافقة على استخدامات ومحاذير استخدام الموقع.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114050000 – 19990″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن استحقاق مالي لدى وزارة الشؤون الإسلامية

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت