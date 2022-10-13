الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم
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خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم
٠٧:٢٨:٣٠ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن المقررات والعوائد، حيث أوضحت وزارة المالية أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من الاستعلام عن نظام المقررات والعوائد السنوية الخاصة بالمواطن والمقيم في المملكة، عن طريق بعض الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع وزارة المالية.

2 – ادخل على الخدمات الإلكترونية.

3 – اختر خدمات الأفراد.

4 – ادخل على “استعلام عن العوائد”.

5 – أدخل البيانات المطلوبة، ومن ثم انقر على “بحث”.

* المتطلبات:

1 – شروط استخدام الخدمة.

2 – الموافقة على تغييرات الاتفاقية التي قد تحدث من حين لآخر.

3 – الموافقة على استخدامات ومحاذير استخدام الموقع.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114050000 – 19990″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
العوائد السنوية المواطن والمقيم خدمة اليوم نظام المقررات وزارة المالية

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