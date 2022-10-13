«الموارد البشرية»: توطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارًا من هذا التاريخ

تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارًا من 6 إبريل 2023 في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتبارًا من 24 مارس 2024.

وأوضح بيان للوزارة، أن القرار يستهدف جميع المهن في القطاع ومن أبرزها: أخصائي استشارات مالية وأخصائي استشارات أعمال و أخصائي استشارات أمن سيبراني ومدير إدارة مشاريع ومهندس إدارة مشاريع وأخصائي إدارة مشاريع.

ومن المتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين بحسب الوزارة.

قرار بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات “خدمات استشارية”

كما أصدر وزير المالية محمد الجدعان قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات (خدمات استشارية) وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت