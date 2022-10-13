وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات،للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل.
المسميات الوظيفية:
- مدير مالي
- مدير منشأة
- مستشار قانوني أول
- أخصائي عمليات حريق
- ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي
- مهندس المشروع
- محلل أعمال
- مشرف عقارات (Soft Services)
- مشرف مرافق (Soft Services)
- مشرف مرافق (خدمات صلبة)
- مشرف عقارات (خدمات صلبة)
- مهندس عقارات
- محلل جذب الاستثمار الصناعي
- وكيل مركز اتصال العملاء
- وغيرها ..
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طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).