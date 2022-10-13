وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات،للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

مدير مالي

مدير منشأة

مستشار قانوني أول

أخصائي عمليات حريق

ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي

مهندس المشروع

محلل أعمال

مشرف عقارات (Soft Services)

مشرف مرافق (Soft Services)

مشرف مرافق (خدمات صلبة)

مشرف عقارات (خدمات صلبة)

مهندس عقارات

محلل جذب الاستثمار الصناعي

وكيل مركز اتصال العملاء

وغيرها ..

اقرأ أيضا:

وظائف بشركة التصنيع الوطنية للعمل في عدة مدن

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).