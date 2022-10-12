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توقعات بتقلبات جوية على 4 مناطق.. أمطار رعدية وعوالق ترابية
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توقعات بتقلبات جوية على 4 مناطق.. أمطار رعدية وعوالق ترابية

توقعات بتقلبات جوية على 4 مناطق.. أمطار رعدية وعوالق ترابية

توقعات بتقلبات جوية على 4 مناطق.. أمطار رعدية وعوالق ترابية
٠٢:٥٨:١٨ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

وتستمر الحالة الجوية على كل من الحدود الشمالية وحائل والقصيم حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
أتربة مثارة أمطار رعدية الأرصاد رياح نشطة طقس المملكة

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