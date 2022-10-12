الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بشركة التصنيع الوطنية للعمل في عدة مدن
بالفيديو.. حركة مفيدة في الآيفون لا يعرفها البعض
لم يحدث منذ 50 عاما.. توقعات بهبوط صادرات القمح الأمريكي
عاجل.. المملكة: التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بنّاء غير مسيّس والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم الدول كافة
قرار جديد من جوجل بشأن تطبيق «تروث ميديا» التابع لـ«ترامب»
عاجل.. المملكة تعرب عن رفضها التام لاتهامها بالانحياز في صراعات دولية

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بشركة التصنيع الوطنية للعمل في عدة مدن

وظائف بشركة التصنيع الوطنية للعمل في عدة مدن

وظائف بشركة التصنيع الوطنية للعمل في عدة مدن
٠٢:٤٢:١٧ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • المشغل الثالث ، وظيفة التجميع الجاف.
  • مشرف ، وظيفة التجميع الجاف وردية 3.
  • الممثل الثالث ، وظيفة إعادة التدوير المركزية.
  • المشغل الثاني ، عمل اللوحة.
  • المشغل الثالث ، وظيفة التجميع الجاف.
  • مهندس أول ، إنتاج – وظيفة LDPE.
  • المشغل الثالث ، وظيفة التجميع الجاف.
  • أخصائي أول ، وظيفة تغليف مرنة.
  • المحلل الثاني ، وظيفة البوليمر التجارية.
  • فني ، وظيفة كهربائية.
  • ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة.
  • فني ميكانيكي.
  • محلل ، وظيفة تجارية.
  • وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

ثقة لخدمات الأعمال تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»

الكلمات الدلالية:
شركة التصنيع الوطنية فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
أكاديمية أحمد بن سلمان تطلق أول دبلوم إعلامي معتمد من الخدمة المدنية

أكاديمية أحمد بن سلمان تطلق أول دبلوم إعلامي معتمد من الخدمة المدنية

١٢:٣٩ ص، الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠١٣
جامعة الجوف تعلن قبول الطلاب السوريين ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث 

جامعة الجوف تعلن قبول الطلاب السوريين ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث 

٠٩:٤٠ م، الأثنين، ٠٤ أغسطس ٢٠١٤
«الضمان الصحي» يعلن توفر وظائف تقنية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الضمان الصحي» يعلن توفر وظائف تقنية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

١٢:٤٣ ص، الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١
فتح باب القبول للماجستير بجامعة الملك سعود السبت القادم

فتح باب القبول للماجستير بجامعة الملك سعود السبت القادم

٠٥:٣٧ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *