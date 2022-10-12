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عاجل.. المملكة تعرب عن رفضها التام لاتهامها بالانحياز في صراعات دولية

عاجل.. المملكة تعرب عن رفضها التام لاتهامها بالانحياز في صراعات دولية

عاجل.. المملكة تعرب عن رفضها التام لاتهامها بالانحياز في صراعات دولية
٠٢:٢٠:٢٦ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية وتعتبرها بأنها لا تستند إلى الحقائق.

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية بيانا، رفضت فيه الاتهامات الموجهة إلى المملكة، مؤكدة أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

وأكدت المملكة، حسب البيان، المملكة تؤكد أن مخرجات اجتماعات أوبك+ تراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين.

وشددت على أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة,

الكلمات الدلالية:
المملكة تصريحات مجموعة أوبك+ وزارة الخارجية

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