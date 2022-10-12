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كيم يونج يصعد المنافسة ويختبر صواريخ بعيدة المدى
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كيم يونج يصعد المنافسة ويختبر صواريخ بعيدة المدى

كيم يونج يصعد المنافسة ويختبر صواريخ بعيدة المدى

كيم يونج يصعد المنافسة ويختبر صواريخ بعيدة المدى
٠٢:٥٤:٠٣ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، إطلاق صاروخي “كروز” استراتيجيين، بعيدي المدى، في تجربة تعد الأحدث، ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونجيانج لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم يون أون، بنفسه، على إطلاق الصاروخين، وحضر إلى موقع التنفيذ، وأعرب عن رضاه عن التجربة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

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إصابة الهدف

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخين حلقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر وأصابا هدفيهما، لكنها لم تحدد ماهية الهدفين، حسب “سكاي نيوز عربية”

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية الأخيرة تضمنت تدريبات لمحاكاة ضربة “نووية تكتيكية” لكوريا الجنوبية.

اليابان تفشل في إطلاق صاروخ

من ناحية أخرى،  كشفت وسائل إعلام يابانية، أن صاروخًا فضائيًا أُمِر أمس بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه. وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا”، أن صاروخًا فضائيًا تابعًا لها ومحملاً بأقمار اصطناعية تلقى أمرًا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه.
الكلمات الدلالية:
إطلاص ضاروخين بعيدي المدى اليابان بيونجيانج صاروخ بعيد المدى صواريخ باليستية كوريا الشمالية كيم يونج أون

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