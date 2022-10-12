كيم يونج يصعد المنافسة ويختبر صواريخ بعيدة المدى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، إطلاق صاروخي “كروز” استراتيجيين، بعيدي المدى، في تجربة تعد الأحدث، ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونجيانج لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم يون أون، بنفسه، على إطلاق الصاروخين، وحضر إلى موقع التنفيذ، وأعرب عن رضاه عن التجربة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

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إصابة الهدف

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخين حلقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر وأصابا هدفيهما، لكنها لم تحدد ماهية الهدفين، حسب “سكاي نيوز عربية”