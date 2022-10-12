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بالفيديو.. حركة مفيدة في الآيفون لا يعرفها البعض
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بالفيديو.. حركة مفيدة في الآيفون لا يعرفها البعض

بالفيديو.. حركة مفيدة في الآيفون لا يعرفها البعض

بالفيديو.. حركة مفيدة في الآيفون لا يعرفها البعض
٠٢:٤١:٥٠ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن حركة وميزة مفيدة في هواتف الآيفون، لا يعرفها البعض.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن رسم دوائر وخطوط وأسهم باحترافية من خلال الرسم على الشاشة والانتظار لثوانٍ معدودة ليتم تحديد أي شيء على الشاشة.

وأضاف عبدالرحمن الهادي، أنه يجب الانتظار لثوانٍ وعدم رفع اليد حتى تتسم حواف الخطوط بالنعومة والاحترافية والشكل المطلوب.

يذكر أن هذه الميزة مفيدة جدا في حالة الرغبة في تحديد أي مواد على الشاشة.

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الآيفون الخطوط الدوائر عبدالرحمن الهادي ميزة في هواتف الآيفون هواتف الآيفون

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