لم يحدث منذ 50 عاما.. توقعات بهبوط صادرات القمح الأمريكي

تواصل – فريق التحرير:

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض صادرات القمح لأدنى مستوى منذ الموسم التسويقي (1971 – 1972)، مع تراجع الإمدادات، والوتيرة البطيئة لمبيعات الصادرات، واستمرار أسعار الصادرات الأمريكية غير التنافسية.

775 مليون بوشل

وأصدرت الوزارة، تقريرا، أوضح أن صادرات القمح الأمريكية ستتراجع إلى 775 مليون بوشل في موسم (2022 – 2023)، ما يمثل هبوطاً بمقدار 50 مليون بوشل عن التقديرات السابقة، حسب “أرقام”.

كما خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات مخزونات القمح الأمريكية بمقدار 34 مليوناً لتصل إلى 576 مليون بوشل، وهو أدنى مستوى منذ موسم (2007 – 2008).

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار القمح مجددا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الأسعار تواصل ارتفاعها

وفي سياق متصل، واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها خلال تعاملات أول أمس، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 شهور.