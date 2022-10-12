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لم يحدث منذ 50 عاما.. توقعات بهبوط صادرات القمح الأمريكي
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لم يحدث منذ 50 عاما.. توقعات بهبوط صادرات القمح الأمريكي

لم يحدث منذ 50 عاما.. توقعات بهبوط صادرات القمح الأمريكي

لم يحدث منذ 50 عاما.. توقعات بهبوط صادرات القمح الأمريكي
٠٢:٣٨:٣٦ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض صادرات القمح لأدنى مستوى منذ الموسم التسويقي (1971 – 1972)، مع تراجع الإمدادات، والوتيرة البطيئة لمبيعات الصادرات، واستمرار أسعار الصادرات الأمريكية غير التنافسية.

775 مليون بوشل

وأصدرت الوزارة، تقريرا، أوضح أن صادرات القمح الأمريكية ستتراجع إلى 775 مليون بوشل في موسم (2022 – 2023)، ما يمثل هبوطاً بمقدار 50 مليون بوشل عن التقديرات السابقة، حسب “أرقام”.

كما خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات مخزونات القمح الأمريكية بمقدار 34 مليوناً لتصل إلى 576 مليون بوشل، وهو أدنى مستوى منذ موسم (2007 – 2008).

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ارتفاع أسعار القمح مجددا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الأسعار تواصل ارتفاعها

وفي سياق متصل، واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها خلال تعاملات أول أمس، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 شهور.

وبحسب وكالة “بلومبيرج”، جرى تداول القمح في بورصة شيكاغو الأمريكية للحاصلات اليوم بسعر 9.30 دولار للبوشل، وهو ما يقل بشدة عن مستوياته القياسية التي بلغت 13.635 دولار للبوشل في أوائل مارس الماضي مع بدايات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

جاء هذا الارتفاع في أعقاب تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن المزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، مما يعمق المخاوف من اضطراب إمدادات القمح من أوكرانيا التي كانت معروفة بأنها سلة الغذاء في أوروبا.

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