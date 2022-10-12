وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع نظيره اليمني

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم معالي الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع اليمني.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.

وأكد سمو وزير الدفاع خلال اللقاء استمرار التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار.

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