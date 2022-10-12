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4 خطوات لرفع طلب صهريج مياه
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4 خطوات لرفع طلب صهريج مياه

4 خطوات لرفع طلب صهريج مياه

4 خطوات لرفع طلب صهريج مياه
١٢:٥٤:٤١ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية، خطوات رفع طلب صهريج مياه بكل سهولة.

وأوضحت عبر حسابها “العناية بالعملاء”، أنه يمكن رفع رفع طلب صهريج من خلال التطبيق، عبر الخطوات التالية:

– الدخول إلى الصفحة الرئيسية

– الضغط على صهريج مياه

– تحديد مقاس الصهريج

– الضغط على إرسال

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طلب غسيل خزان

وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية، آلية طلب خدمة “طلب إذن لغسيل الخزان” في المنزل.

جاء ذلك في رد على مغرد وجه سؤالا قال فيه “قفلت المحبس الخارجي للعداد من أجل تنظيف الخزان هل عليه مخالفة إذا قفل المحبس؟”.

وأجابت الشركة، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، بقولها: “تهدف خدمة “طلب إذن لغسيل الخزان” لإتاحة الفرصة للعملاء لتنظيف خزانهم خلال مدة معيّنة دون رصد مخالفة”.

وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن التعاقد مع أي شركة مختصة للقيام بذلك، ويمكن الإطلاع على لائحة المخالفات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية خطوات رفع شكوى، للاعتراض على مخالفات تسجيل العداد من خلال التطبيق.

خطوات رفع الشكوى

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- الدخول للصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- ثم شكوى جديدة

4- الضغط على مخالفات

5- الدخول على الاعتراض على مخالفة

6- اختيار المخالفة

7- تحديد سبب المخالفة

8- الضغط على إرسال الطلب.

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المياه الوطنية شركة المياه الوطنية صهريج مياه طلب صهريج مياه

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