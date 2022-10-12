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ثقة لخدمات الأعمال تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

ثقة لخدمات الأعمال تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

ثقة لخدمات الأعمال تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٢:٥٦:٠٨ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن شركة ثقة لخدمات الأعمال – مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

التدقيق الداخلي التشغيلي.

المهندس الثاني/البنية التحتية للشركات.

مبيعات ، أخصائي أول.

تجربة العملاء ، أخصائي أول

تجربة العلامة التجارية ، قائد الفريق.

المبيعات الإقليمية ، أخصائي أول.

تطوير الأعمال ، قائد الفريق.

وغيرها …

عن ثقة:

شركة ثقة لخدمات الأعمال هي شركة حكومية مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تعد شركة ثقة اسماً بارزاً في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع الأعمال. تسعى ثقة إلى تقديم خدمات عالية الجودة ترتكن إلى الإبداع في كل تفاصيلها ويتم تنفيذها عبر فريق عمل يتمتع بالمهارة والموهبة والكفاءة العالية في بيئة عمل محفزة للإبداع.

طريقة التقديم:

أوضحت ثقة ، أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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السعودية حلول الأعمال فرص عمل وظائف شاغرة

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