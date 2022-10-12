الأسهم الأمريكية والبريطانية يغلقان على انخفاض

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، في ختام تعاملات الأربعاء، انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة إلى 0.10 % ليغلق عند 29210.85 نقاط.

فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 11.81 نقطة إلى 0.33 % بـ 3577.03 نقطة، وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 9.09 نقاط إلى 0.09 % بواقع 10417.10 نقطة، حسب “واس”.

بيانات المستهلكين ومخاوف الركود

ويرجح أن تكون بيانات أسعار المستهلكين، اليوم الخميس، أساسية للمستثمرين، إلى جانب بدء أرباح الربع الثالث ، والتي تبدأ بالنتائج من البنوك الكبرى غدا الجمعة.

من ناحية أخرى، توجد مخاوف متزايدة بين المستثمرين من أن رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بشكل كبير قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

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فوتسي 100 يواصل التراجع

وفي سياق مواز، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته أمس الأربعاء على انخفاض، فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.86 %، ما يعادل 59.08 نقطة، ليصل عند مستوى 6826.15 نقطة.