بالفيديو.. قوات الاحتلال تتجه نحو نابلس بمدرعات وشاحنات

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع مصور، توجهت قوات جيش الاحتلال، نحو مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدد من الشاحنات والمدرعات المدججة بالأسلحة والجنود.

استمرار اقتحام الأقصى

واقتحم مئات المستوطنين اليهود، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني الغاشم، فيما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

فيما تستمر الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى ، مما يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية.

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قتلى وجرحى خلال المواجهات

وعلى صعيد آخر، قتل شاب فلسطيني، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم أمس، بالضفة الغربية احتجاجاً على حصار مناطق في شرق القدس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة شاب يبلغ (18 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين في شمال الخليل، فيما أصيب شاب آخر برصاصة بالقدم، أطلقها محتلٌّ غاشم، فضلاً عن عدد آخر أصيب بالاختناق خلال المواجهات بالمخيم.

وفي السياق ذاته، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وجرت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وأخرى في شرق القدس أسفرت عن عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي.