استشاري يوضح العلاقة بين القولون العصبي والنزلة المعوية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، العلاقة بين القولون العصبي والنزلة المعوية.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن القولون العصبي قد يحدث فجأة بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي”.

وأوضح أن عوامل الخطورة هي:

– التهاب الجهاز الهضمي الشديد

– النساء أكثر إصابة من الرجال

– وجود مرض نفسي كالقلق والاكتئاب

اقرأ أيضا:

أسباب تهيّج القولون العصبي.. التدخين عدوك الأول

«القولون العصبي».. تعرف على أسبابه وأعراضه وعوامل الخطورة

مشروبات يفضل تجنبها

ويوضح الأطباء، أنه لا ينبغي على مرضى القولون العصبي الاعتماد على الأدوية فقط في تهدئة القولون، ولكن يشكل النظام الغذائي عاملًا مهمًا في سبيل ذلك.

وهناك مشروبات يجب على مرضى القولون العصبي عدم الاقتراب منها، وفقا لتقرير نشره موقع “فيري ويل هيلث”، والتي جاءت كالتالي:

1- المشروبات المعلبة

كونها تتسبب في تفاقم مشاكل القولون العصبي لاحتوائها على مواد تؤدي إلى تهيجه ومنها سكر الفركتوز.

2- المشروبات الغازية

شربها بكثرة يضر لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم داخل المعدة ويتسبب في تكون الغازات في البطن وما يتبعها من اضطرابات مزعجة.

اقرا أيضا:

6 أطعمة على مرضى القولون العصبي تجنبها.. وأخرى يُنصح بتناولها في رمضان

6 مشروبات يحظر على مرضى القولون العصبي تناولها

3- الصودا الخالية من السكريات

رغم أنها خالية من السكريات، إلا أن هناك أبحاثا تشير إلى أنها تتسبب في تهيج القولون العصبي بدرجات مختلفة.

4- العصائر المصنوعة من الخضروات

إذا كانت عصائر الخضروات تحتوي على الثوم أو يدخل في تحضيرها فإن ذلك يجعلها مصدرا لمشاكل القولون العصبي.

5- الشاي والقهوة

يمكن أن يتسبب الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة في اضطرابات القولون العصبي لاحتوائهما على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى تهيجه.

6- الألبان الطبيعية

تحتوي الألبان الطبيعية على سكر اللاكتوز، الذي يعد من المواد التي تتسبب في تهيج القولون العصبي، ولهذا السبب يكون من الأفضل البحث عن بدائل مناسبة لها.