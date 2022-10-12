68 يومًا على انتهاء مهلة التسجيل في رسوم الأراضي بـ مكة وجدة.. ماذا سيحدث بعد ذلك؟

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كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة 68 يوماً فقط.

وأشار إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة تترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم، مفيداً أن الأرضي البيضاء التي تنطبق عليها الرسوم، ويملكها أكثر من مالك بصك واحد؛ تطبق على الملاك الرسوم وفقا لحصة كل شريك.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “مكة المكرمة وجدة بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير”، ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري المقام برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 10 – 13 أكتوبر 2022 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

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وأوضح “الحماد”، أن أكثر من 117 مليون م2 من الأراضي البيضاء التي يطبق عليها نظام الرسوم اكتمل تطويرها، أو دخلت حيز التداول أو تم نقل ملكيتها، أو قيد التطوير.

وأشار إلى أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض العقاري من الأراضي السكنية بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال، حيث تم صرفها على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً حول المملكة، مؤكداً أن البرنامج حقق نتائج إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.