تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير القني سالم الحربي، أن تطبيق تويتر يدرس حاليا إعادة فتح الحسابات التي تم إيقافها، وتخصيص أدوات أخرى للإشراف بدلا من الحظر الدائم.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم إيقاف حساباتهم في تويتر بشكل دايم أنه سوف يتم إعادة فتحها”.

اقرأ أيضا:

الحربي يوضح طريقة حل مشكلة الإعجاب بدون إذنك في تويتر

ما الهدف من تأجيل المحاكمة في قضية إيلون ماسك وتويتر لهذا الموعد؟

وأضاف الحربي: “سوف يكون هناك أدوات أخرى للإشراف تحل محل الحظر الدائم”.

وتابع سالم الحربي “إلى الآن ما في أي تفاصيل لكن في القريب العاجل سوف تتضح الأمور”.

حل مشكلة الإعجابات

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي طريقة حل مشكلة ظهور الإعجابات بدون إذن المستخدم في تويتر.

وأوضح الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن سبب ظهور الإعجابات يرجع لخلل في تويتر.

وأضاف: “لحل مشكلة الإعجاب بدون إذنك، ولو حصل إعجاب بدون إذنك في قائمة الإعجاب اتبع الخطوات التلاية:

– فعل الإعجاب

– بعدها احذف الإعجاب

– ستجد أن الإعجاب اختفى تماما

اقرأ أيضا:

ميزة جديدة بتويتر تتيح استخدام صور ومقاطع فيديو في توقيت واحد

تعليق التداول على سهم تويتر بسبب قرار جديد من إيلون ماسك

ميزة جديدة في تويتر

وكان موقع التغريدات الأشهر “تويتر” قد أطلق تحديثا جديدا، يتيح ميزة التغريد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو في آن واحد، أو الصور المتحركة “GIF”.

وسابقا، لم يكن لمستخدم الموقع مشاركة أكثر من صيغة واحدة للوسائط المتعددة، فإذا غرد متابع باستخدام فيديو مثلا، لم يكن من المتاح أن يضمن صورا في تغريدته أيضا.

اقرأ أيضا:

تعليق التداول على سهم تويتر بسبب قرار جديد من إيلون ماسك