الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحالف دعم الشرعية: تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى كمبادرة حسن نوايا
دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالكوليرا
القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية تهريب مخدرات عبر طائرات شراعية
روسيا تعلن اعتقال 10 متهمين في تفجير جسر القرم ومفاجأة عن جنسياتهم
ألمانيا فعلتها.. «صائد المقاتلات» يصل أوكرانيا.. تعرف على إمكانيات السلاح الفتاك الذي تخشاه روسيا
البنتاجون يخطط لنشر دفاع جوي متكامل في أوكرانيا.. هل يصطدم بموسكو؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تحالف دعم الشرعية: تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى كمبادرة حسن نوايا

تحالف دعم الشرعية: تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى كمبادرة حسن نوايا

تحالف دعم الشرعية: تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى كمبادرة حسن نوايا
١١:٣٧:٤٢ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى في (عمَّان) تحت إشراف الأمم المتحدة ، فقد تم اليوم تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا ، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.

وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.

الكلمات الدلالية:
التحالف الحوثيين اليمن تبادل اسرى دعم الشرعية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير التعليم يؤكد رفع الجاهزية بجميع المدارس .. وهذه رسالته للجهات الحكومية والكوادر التعليمية

وزير التعليم يؤكد رفع الجاهزية بجميع المدارس .. وهذه رسالته للجهات الحكومية والكوادر التعليمية

٠٧:٢٥ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
خادم الحرمين يأمر بصرف راتب شهر للمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

خادم الحرمين يأمر بصرف راتب شهر للمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

١٠:١٤ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠١٦
بالأسماء والصور.. «الغذاء والدواء» تنشر قائمة بـ26 مستحضراً مخالفاً تُباع في محال العطارة

بالأسماء والصور.. «الغذاء والدواء» تنشر قائمة بـ26 مستحضراً مخالفاً تُباع في محال العطارة

٠١:٣٥ م، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦
«الشؤون الإسلامية»: السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد

«الشؤون الإسلامية»: السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد

٠٣:١١ م، الأربعاء، ١٦ يونيو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *