حريق مروع في مصنع حديد بالدمام يسفر عن مصابين

تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع الحديد بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ما أسفر عن إصابة شخصين وإنقاذهما.

ونشر “الدفاع المدني” صورًا من جهود السيطرة على الحريق عبر موثع “تويتر”، وعلق :” أخمد مدني الدمام حريقًا في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية، نتج عنه إصابة شخصين، تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

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حريق في ناقلة وقود بحي الحائر.. و«مدني الرياض» يباشر إخماده (صورة)

وقبل قليل، أعلن الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم، مباشرة حريق في ناقلة وقود بحي الحائر، مشيرًا إلى أنه تمت محاصرة الحريق والتعامل مع تسرب الوقود، ولا إصابات.

وكان الدفاع المدني بالرياض، تمكن من إخماد حريق قبل أيام، اندلع في ورشة حدادة بحي بدر، ولا إصابات، حيث نشر حساب “الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.