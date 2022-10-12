وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تمكين للتقنيات -شركة تقنية شبه حكومية- عبر بوابة التوظيف توفر وظائف شاغرة عن بُعد، في مجال خدمة العملاء، وذلك وفقاً للتفاصيل.
المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمة عملاء
الشروط:
1- مهارات تواصل ممتازة.
2- مهارات الاتصال.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- مهارات مايكروسوفت أوفيس.
5- مهارات حل المشكلات.
6- الإلمام بمهارات خدمة العملاء.
7- المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.
طبيعة العمل:
1- ثمان ساعات يومياً.
2- خمسة أيام عمل في الأسبوع.
3- أوقات عمل مجدولة الياً ومتغيرة (مرنة).
4- توفير متطلبات العمل من قبل الشركة.
5- العمل عن بُعد (من المنزل).
6- تدريب قبل الالتحاق بالعمل.
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موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).