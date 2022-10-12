وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تمكين للتقنيات -شركة تقنية شبه حكومية- عبر بوابة التوظيف توفر وظائف شاغرة عن بُعد، في مجال خدمة العملاء، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة عملاء

الشروط:

1- مهارات تواصل ممتازة.

2- مهارات الاتصال.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- مهارات مايكروسوفت أوفيس.

5- مهارات حل المشكلات.

6- الإلمام بمهارات خدمة العملاء.

7- المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.

طبيعة العمل:

1- ثمان ساعات يومياً.

2- خمسة أيام عمل في الأسبوع.

3- أوقات عمل مجدولة الياً ومتغيرة (مرنة).

4- توفير متطلبات العمل من قبل الشركة.

5- العمل عن بُعد (من المنزل).

6- تدريب قبل الالتحاق بالعمل.

اقرأ أيضا:

مؤسسة البريد «سبل» تعلن توفير وظائف لحملة البكالوريوس

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).