الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»
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وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»

وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»

وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»
١١:٥١:٤٩ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تمكين للتقنيات -شركة تقنية شبه حكومية- عبر بوابة التوظيف توفر وظائف شاغرة عن بُعد، في مجال خدمة العملاء، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة عملاء

الشروط:

1- مهارات تواصل ممتازة.
2- مهارات الاتصال.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- مهارات مايكروسوفت أوفيس.
5- مهارات حل المشكلات.
6- الإلمام بمهارات خدمة العملاء.
7- المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.

طبيعة العمل:

1- ثمان ساعات يومياً.
2- خمسة أيام عمل في الأسبوع.
3- أوقات عمل مجدولة الياً ومتغيرة (مرنة).
4- توفير متطلبات العمل من قبل الشركة.
5- العمل عن بُعد (من المنزل).
6- تدريب قبل الالتحاق بالعمل.

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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