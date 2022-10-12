دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالكوليرا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الكوليرا، منذ رصد المرض في البلاد في أكتوبر الجاري، مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى الآن بلغ 26 مصابا.

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إعلان الإصابة الأولى بالكوليرا

وسبق أن أعلن لبنان رسميا، في السادس من أكتوبر الجاري، عن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد منذ 3 عقود، ويأتي ذلك بعد إعلان سوريا المجاورة عن تفشي المرض في 5 محافظات هي حلب واللاذقية ودمشق ودير الزور والحسكة.

كما أعلنت “دمشق ” مؤخرا عن وفاة 7 أشخاص على الأقل من بين 53 إصابة مؤكدة، وذلك بحسب آخر الإحصائيات الصادرة في هذا الشأن.

انتشار المرض للمرة الأولى في سوريا منذ عام 2009

ويسجل المرض انتشاراً في سوريا للمرة الأولى منذ عام 2009، بينما تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات المشتبه بها في محافظات أخرى، وفي الوقت نفسه فإن احتمالية الانتشار لا تزال مرتفعة.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعكف مع السلطات الصحية في سوريا على دراسة أسباب تفشي الكوليرا في 5 مناطق مختلفة.