الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بشرى سارة لمن تم إيقاف حساباتهم في تويتر
وظائف عن بُعد بشركة «تمكين للتقنيات»
حريق مروع في مصنع حديد بالدمام يسفر عن مصابين
تصويت أممي ضد قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية.. والمملكة: ندعم القانون الدولي 
تحالف دعم الشرعية: تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى كمبادرة حسن نوايا
دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالكوليرا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالكوليرا

دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالكوليرا

دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالكوليرا
١١:٢٣:٤٠ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الكوليرا، منذ رصد المرض في البلاد في أكتوبر الجاري، مبينة أن  العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى الآن بلغ 26 مصابا.

اقرأ أيضا: 

بعد سوريا .. ظهور الكوليرا في بلد عربي جديد

إعلان الإصابة الأولى بالكوليرا

وسبق أن أعلن لبنان رسميا، في السادس من أكتوبر الجاري، عن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد منذ 3 عقود، ويأتي ذلك بعد إعلان سوريا المجاورة عن تفشي المرض في 5 محافظات هي حلب واللاذقية ودمشق ودير الزور والحسكة.

كما أعلنت “دمشق ” مؤخرا عن وفاة 7 أشخاص على الأقل من بين 53 إصابة مؤكدة، وذلك بحسب آخر الإحصائيات الصادرة في هذا الشأن.

انتشار المرض للمرة الأولى في سوريا منذ عام 2009

ويسجل المرض انتشاراً في سوريا للمرة الأولى منذ عام 2009، بينما تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات المشتبه بها في محافظات أخرى، وفي الوقت نفسه فإن احتمالية الانتشار لا تزال مرتفعة.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعكف مع السلطات الصحية في سوريا على دراسة أسباب تفشي الكوليرا في 5 مناطق مختلفة.

الكلمات الدلالية:
دولة عربية سوريا‬‏ لبنان وباء الكوليرا وفاة حالة مصابة بالكوليرا

مواد ذات صلة

المزيد
«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

٠٥:٥٦ م، الأحد، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧
«الخضيري» يحذر من «الشيشة الإلكترونية» ويدعو للإبلاغ عن مروجيها

«الخضيري» يحذر من «الشيشة الإلكترونية» ويدعو للإبلاغ عن مروجيها

٠٢:١٢ ص، السبت، ١٣ يناير ٢٠١٨
عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)

عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)

٠١:٢١ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
الجوازات: استمرار حظر سفر السعوديين إلى تايلاند بغرض السياحة

الجوازات: استمرار حظر سفر السعوديين إلى تايلاند بغرض السياحة

٠٨:٥٥ ص، الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *