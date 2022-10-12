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القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية تهريب مخدرات عبر طائرات شراعية

القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية تهريب مخدرات عبر طائرات شراعية

القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية تهريب مخدرات عبر طائرات شراعية
١١:٢٢:٢٠ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أسدل القضاء الكويتي الستار على قضية غريبة من نوعها، تمثلت في تهريب مواد مخدرة عبر طائرات شراعية.

وحسب إعلام محلي، أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا في قضية تهريب مؤثرات عقلية تورط بها مواطن وشخص آخر عراقي الجنسية، حيث لجآ إلى استخدام طائرات شراعية لإدخالها إلى الكويت.

وقضت المحكمة بسجن المتورطين (الكويتي والعراقي) سبع سنوات، عقابا لهما على تهريب هذه المؤثرات المحظورة في البلد الخليجي، وفقا لحساب “أمن ومحاكم” المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

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الكلمات الدلالية:
العراق الكويت تهريب مخدرات طائرات شراعية

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