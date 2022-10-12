البنتاجون يخطط لنشر دفاع جوي متكامل في أوكرانيا.. هل يصطدم بموسكو؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد مارك ميلي، رئيس لجنة أركان القوات الأمريكية أن بلاده تسعى مع حلفائها لنصب أنظمة دفاع جوي صاروخي متكاملة في أوكرانيا.

وأوضح ميلي، أن الهدف من هذا الإجراء من قبل البنتاجون، تمكين كييف من حماية نفسها من الضربات الروسية المتواصلة.

دفاع جوي متكامل

وأضاف: “ما تطلبه أوكرانيا وما نعتقد أنه يمكن تقديمه هو نظام دفاع جوي صاروخي متكامل. لا يسيطر على كل المجال الجوي فوق أوكرانيا، لكنه يهدف إلى الدفاع عن الأهداف ذات الأولوية التي تحتاج أوكرانيا لحمايتها”.

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وتابع المسؤول الأمريكي “يتم النظر في طرق مختلفة لنقل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ذات النطاقات المختلفة إلى أوكرانيا وأن التركيبة المناسبة ستسمح بإغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية”.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد صرح في وقت سابق، أن أول نظامين للدفاع الجوي من طراز NASAMS سيصلان إلى أوكرانيا في “المستقبل القريب”.

دعم كييف عسكريًا

بدوره أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الناتو سيركز على إمداد كييف بأنظمة الدفاع الجوي.

ويتخوف المراقبون أن يؤدي نصب أنظمة دفاع جوي متكاملة في أوكرانيا لمواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن، فيما تؤكد واشنطن، أنها لا تستهدف الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا نهائيا.

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