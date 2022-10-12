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ألمانيا فعلتها.. «صائد المقاتلات» يصل أوكرانيا.. تعرف على إمكانيات السلاح الفتاك الذي تخشاه روسيا

ألمانيا فعلتها.. «صائد المقاتلات» يصل أوكرانيا.. تعرف على إمكانيات السلاح الفتاك الذي تخشاه روسيا

ألمانيا فعلتها.. «صائد المقاتلات» يصل أوكرانيا.. تعرف على إمكانيات السلاح الفتاك الذي تخشاه روسيا
١١:١٦:٠٧ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، سلاح جديد فتاك من ألمانيا في إطار الدعم الغربي ضد “الغزو الروسي”، حيث وصلت أنظمة دفاع جوي من طراز “إيريس تي”.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، علقت على إطلاق روسيا وابلًا من الصواريخ على 9 مدن أوكرانيا قبل يومين، قائلة: إن “إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة.

وتابعت: سيتم تسليم أول منظومة من 4 أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا، وأن الأنظمة الثلاثة المتبقية سيتم توريدها إلى كييف، العام المقبل”.

قدرات المنظومة “إيريس تي”

1- النظام من صنع شركة “دييل ديفنس” الألمانية.

2- يبلغ سعر النظام الواحد 140 مليون يورو.

3- يمكن استخدام النظام لصدّ الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية.

4- قادر على التصدي للصواريخ المضادة للرادار، والقنابل، وبالتالي تأمين المجال الجوي الأوكراني.

5- الميزة الاستثنائية في النظام الدفاعي الألماني، تتمثل في امتلاكه رادار 360 درجة.

6- قادر على الدفاع ضد الهجمات من جميع الاتجاهات وأهداف متعددة في نفس الوقت.

7- يوفر حماية شاملة ضد الأهداف المتحركة.

8- يؤمن المنشآت الحيوية الواقعة في دائرة قطرها 40 كيلومترا، وخاصة المدن والبنى التحتية.

9- تضم المنظومة صواريخ بنظام توجيه أشعة تحت الحمراء، من نوع جو- جو.

تستخدم من عام 2005 حتى اليوم.

10- يبلغ مدى النظام 40 كيلومترا ويمكن مقارنته تقريبا بنظام الدفاع الجوي الروسي “بوك”.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا أوكرانيا روسيا صائد المقاتلات

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