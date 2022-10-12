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روسيا تعلن اعتقال 10 متهمين في تفجير جسر القرم ومفاجأة عن جنسياتهم

روسيا تعلن اعتقال 10 متهمين في تفجير جسر القرم ومفاجأة عن جنسياتهم

روسيا تعلن اعتقال 10 متهمين في تفجير جسر القرم ومفاجأة عن جنسياتهم
١١:١٩:٠٧ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت روسيا أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي “إف.إس.بي”، اعتقل 10 متهمين في عملية تفجير جسر جزيرة القرم، مشيرة إلى أن المتهمين خمسة مواطنين روس، وثلاثة أوكرانيين وأرمنيين.
وأوضحت أن ذلك ياتي في إطار التحقيق بشأن انفجار جسر مضيق “كيرتش”، طبقًا لما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن الجهاز.

وأضاف الجهاز أن الانفجار نظمته مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، طبقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان بوتين قد ألقى يوم التاسع من أكتوبر، باللوم على جهاز المخابرات الأوكراني في انفجار الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ووصف الأمر أنه “عمل إرهابي” على الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

 

 

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا تقجير جسر القرم جسر القرم روسيا

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