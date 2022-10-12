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البنك الدولي: العالم يتجه إلى ركود اقتصادي لهذه الأسباب
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البنك الدولي: العالم يتجه إلى ركود اقتصادي لهذه الأسباب

البنك الدولي: العالم يتجه إلى ركود اقتصادي لهذه الأسباب

البنك الدولي: العالم يتجه إلى ركود اقتصادي لهذه الأسباب
١٠:٠٣:٥٦ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بسبب استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، بالإضافة إلى ضغوط تضخم أسعار الطاقة والغذاء، وأيضا تأثيرات التغير المناخي، يتوقع البنك الدولي اتجاه العالم إلى الركود الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وقالت ماري بانغيستو، مديرة سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، بسبب الأزمات الحالية.

وتابعت: “نتوقع أن يتجه العالم إلى ركود اقتصادي، والبداية كانت في الدول المتقدمة، وسيكون لذلك تأثير أيضا على الدول النامية.. فبعد القفزة الكبيرة في النمو خلال عامي 2021 و2022، نتوقع أن يتراجع النمو من 5.2 بالمئة إلى 1 بالمئة فقط، وهذا الانخفاض هو الأسرع منذ 8 سنوات”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اقتصاد البنك الدولي ركود عالمي روسيا كورونا

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