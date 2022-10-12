أحدهم طفل.. لصوص يعتدون على أمريكي ويسرقون سيارته (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تستمر ظاهرة السرقة والسطو في مدن وعواصم أوروبية، وكذلك في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتشر ظاهرة السرقة، نهارا، على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يحرك أحد ساكنا.

سرقة في محطة وقود

ووثق مقطع من كاميرا مراقبة في محطة بنزين بولاية بنسلفينيا الأمريكية، قيام 3 لصوص، بينهم طفل، يعتدون على شخص يزود سيارته بالوقود، حيث خنقوه وضربوه وطرحوه أرضاً، فهرب الرجل خوفا على حياته، فسرقوا سيارته مباشرة، ولاذوا بالفرار.

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لندن وباريس لم تسلما

وفي مايو الماضي، رصد مقطع متداول لعملية سرقة حدثت قبل ساعات في وضح النهار على شارع Rue de la Paix في العاصمة الفرنسية باريس على متجر دار أزياء شانيل، حيث خرج منه عدة أشخاص يحملون شنط فيها مجوهرات وحقائب ثمينة ثم لاذوا بالفرار بدراجاتهم النارية”.

أما في العاصمة البريطانية لندن، فتنتشر سرقة الهواتف الجوالة في أبرز وأشهر شوارع العاصمة، فيما أنشأت شرطة سكوتلانديارد إدارة متخصصة لمكافحة جرائم سرقة الجوالات.