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مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي.. 5 شروط للدخول

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مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي.. 5 شروط للدخول

مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي.. 5 شروط للدخول

مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي.. 5 شروط للدخول
٠٩:٤٦:٠٩ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المزاد ينطلق الأربعاء 26 أكتوبر 2022 الساعة الرابعة مساء في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

شروط دخول المزاد

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2– دفع كامل القيمة بعد تسرية المزاد مباشرة.

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.

4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام.

5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.

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بضائع منوعة جمرك ميناء جدة الإسلامي مزاد علني هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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