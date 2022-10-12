مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي.. 5 شروط للدخول

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المزاد ينطلق الأربعاء 26 أكتوبر 2022 الساعة الرابعة مساء في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

شروط دخول المزاد

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2– دفع كامل القيمة بعد تسرية المزاد مباشرة.

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.

4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام.

5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.

تعلن هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

⁧ #زاتكا pic.twitter.com/ic2HghAliH — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 12, 2022

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