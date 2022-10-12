أهم 10.. بشرى الأحوال المدنية للمقيمن بالخارج وتهديد أمريكي باغتيال بوتين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

كلية العلوم يتصدر تريند المملكة والكشف عن جنسية الطالبة التي تخلصت من حياتها داخل جامعة كويتية

تصدر هاشتاق #كلية_العلوم التريند في المملكة، على إثر إقدام طالبة بجامعة الكويت على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع في المدينة الجامعية.. المزيد هنا

وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن تأخذ تصريحات الرئيس الروسي حول الأسلحة النووية على محمل الجد.. المزيد هنا

«خالد الجليل المصري».. طفل يتلو القرآن بصوت مؤثر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مؤثرا لطفل يقرأ القرآن أمام حشد من زملائه ومدربه في كرة القدم بصوت رائع.. المزيد هنا

فاجعة بالكويت.. مصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع وكاميرا المراقبة تكشف مفاجأة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، بخبر وفاة طالبة داخل مدينة جامعة الكويت إثر سقوطها من الطابق الرابع.. المزيد هنا

بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج

قال مدير عام التقنية بالأحوال المدنية تركي العييد، إن مشاركة الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية بمعرض “جيتكس 2022″، يشمل خدمة الأحوال في الخارج؛ لتقديم خدمات الهوية الوطنية للمواطنين في الخارج..المزيد هنا

بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية

بعد وفاة طفل القطيف داخل الحافلة المدرسية مختنقًا بعد نسيانه، كشف مشرف جمعية غوث التطوعية منصور العاطفي، عن الجهات المسؤولة عن سلامة الأطفال داخل “الباص المدرسي”.. المزيد هنا

على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون،تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول استخدام أسلحة نوية، بمثابة “توقيع انتحار”.. المزيد هنا

موعد بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية على ناقلي مواد البناء والمعادن

كشفت الهيئة العامة للنقل، أنها حددت موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير.. المزيد هنا

استشاري: الحجامة محظورة على هؤلاء.. قد تسبب لهم الوفاة (فيديو)

قال استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني العبدلي، إن الحجامة ليست بديلاً عن “الأسبرين”، وهناك دراسات تحذر من عمل الحجامة لفئة كبيرة من المرضى وقد تتسبب بجلطات للبعض ما يؤدي بهم للوفاة.. المزيد هنا