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8 صواريخ كاتيوشا تستهدف حقلاً للغاز شمالي العراق

8 صواريخ كاتيوشا تستهدف حقلاً للغاز شمالي العراق

8 صواريخ كاتيوشا تستهدف حقلاً للغاز شمالي العراق
٠٩:٤٤:٤١ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استهدفت صواريخ كاتيوشا مجهولة المصدر، مساء اليوم الأربعاء، حقل غاز “كورمور” قضاء جمجمال في محافظة السليمانية شمالي العراق.

وأوضحت مصادر، أن مجهولين أطلقوا ثمانية صواريخ من طراز “كاتيوشا” على الحقل في منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الهجوم.

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ووفقا للمصادر، فقد تعرض الحقل عدة مرات لضربات صاروخية، فيما لم تحدد الجهات التي تقف خلف عمليات الاستهداف، وفق ما ذكرته قناة “روداو” التلفزيونية.

وأشارت القناة، إلى أن الحقل المستهدف تعمل به شركتا “دانة غاز” و”الهلال” الإماراتيتين، والحقل محاط بثلاث دوائر حماية أمنية “الدائرة الأولى والثانية تحت مسؤولية شركات أمنية خاصة، والدائرة الثالثة من مسؤولية قوات البيشمركة”.

الجدير بالذكر، أن شركة “دانة غاز” تقوم وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كردستان، بإنتاج وتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي من حقلي “كورمور” و”جمجمال” في الإقليم.

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الكلمات الدلالية:
السليمانية العراق حقل للغاز صواريخ كاتيوشا

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