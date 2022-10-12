أمريكا توجه ضربة جديدة لروسيا

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، توجيه ضربة جديدة لروسيا، بعد الحرب التي شنتها على جارتها أوكرانيا.

حظر كامل

وحسب تقارير، يدرس البيت الأبيض فرض حظر كامل على الألومنيوم الروسي، ضمن العقوبات المفروضة على روسيا، من منظمات دولية، ودول حول العالم، على رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي.

3 خيارات مطروحة

وتفاضل الإدارة الأمريكية بين 3 خيارات، أولها فرض حظر تام على الألومنيوم، أو زيادة التعريفات الجمركية إلى مستويات عقابية، أو معاقبة شركة “روسال” التي تنتج المعدن داخل روسيا، حسب “بلومبرج”.

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ثاني أكبر منتج للألومنيوم

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للألومنيوم في العالم بعد الصين، وهو المعدن الضروري لعدد من الصناعات مثل السيارات والجوالات الذكية، حسب “أرقام”.

وفي وقت سابق، شنت القوات الروسية، هجوما ضاريا، على مناطق من العاصمة الأوكرانية كييف، ودمرت بنى تحتية بالمدينة، وكذلك بمناطق مختلفة من أوكرانيا، فيما تتجه أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لدعم كييف بأسلحة جديدة ومنصات دفاع وي، فضلا عن الدعم المالي لأعادة الإعمار.