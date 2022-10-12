«جبر الخواطر».. زبونة تجعل موظفة تبكي بكلمات قاسية وأخرى تحتضنها في موقف مؤثر

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لموقف “غير أخلاقي” من زبونة تشتري أشياء من محل تجاري، لكنها وجهت كلمات قاسية للموظفة جعلتها تبكي.

وأظهر الفيديو الموظفة تباشر عملها داخل محل تجاري فيما تسببت زبونة في بكائها بعدما أساءت لها، حيث قالت لها : ” شغلك يقرف” .

وأبان الفيديو زبونة أخرى تتجه ناحية الموظفة وتعانقها، وتحاول تهدئتها، قائلة ” تحسبين الله لا يشوف”.

وحاز الفيديو على انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين تصرف الزبونة الأولى، ومثنين على موقف الزبونة الأخرى التي جبرت خاطر الموظفة واحتضنتها.