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شاهد.. أمطار الخير على جبال رضوى شرق ينبع
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شاهد.. أمطار الخير على جبال رضوى شرق ينبع

شاهد.. أمطار الخير على جبال رضوى شرق ينبع

شاهد.. أمطار الخير على جبال رضوى شرق ينبع
٠٩:٠٩:٤٧ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على جبال رضوى شرق ينبع، عصر اليوم الأربعاء.

ووثق المقطع، هطول أمطار الخير على جبال رضوى في مشهد يبهج الصدور، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .

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