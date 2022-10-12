«مرسيدس» و«مايكروسوفت» تتعاوننان في مجال إنتاج السيارات

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كشفت مرسيدس بنز الألمانية، اليوم، عن تعاون شراكة بينها وبين شركة مايكروسوفت الأمريكية، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات عزمها زيادة كفاءتها الإنتاجية بنسبة 20 % بحلول 2025.

التشبيك السحبي هدف مرسيدس

وأوردت تقارير أن مرسيدس تسعى إلى التشبيك السحابي حول 30 مصانعا لإنتاج سياراتها، في مختلف أنحاء العالم، بهدف توقع واكتشاف وتجنب الاختناقات المحتملة في سلسلة التوريد.

ويمكن أن يساعد ذلك في توجيه الموارد أكثر باتجاه إنتاج سيارات عالية السعر وسيارات كهربائية، حسب “الاقتصادية”.

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تكلفة الإنتاج وضمان الجودة

من جانبه، قال يورج بورتسر، عضو مجلس الإدارة في “مرسيدس”، والمسؤول عن الإنتاج، إن هدف الـ20 % لا يتمحور فقط حول تكاليف الإنتاج ولكن حول تكاليف الطاقة أو اللوجيستيات أو ضمان الجودة.

من ناحية أخرى، لم تفصح “مرسيدس” عن أية تفاصيل حول مقابل خدمات مايكروسوفت، غير أنه سوف يتم الإفراط في تعويض التكاليف الجارية من خلال الزيادة في الكفاءة، حسب وكالة الأنباء الألمانية,

وأدت مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد، في أعقاب جائحة كورونا، إلى عرقلة الإنتاج بشدة لدى مصنعي السيارات، في مختلف أنحاء العالم.