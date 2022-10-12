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«إحكام» تكشف 16 موقعا لا يسمح فيها بتملك العقارات
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«إحكام» تكشف 16 موقعا لا يسمح فيها بتملك العقارات

«إحكام» تكشف 16 موقعا لا يسمح فيها بتملك العقارات

«إحكام» تكشف 16 موقعا لا يسمح فيها بتملك العقارات
٠٩:٠٦:٢٠ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

16 موقعا ممنوعا

وبيّن “إحكام” أن المواقع المحظور النملك بها هي:

1- المرافق والخدمات العامة

2- الأملاك العامة الصار بها صكوك

3- مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها

4- مسارات ومحطات الكهرباء

5- مواقع الخامات المعدنية

6- مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة

7- المواقع الأثرية

8- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض

9- أراضي المراعي والغابات

10- قمم الجبال

11- محميات الحياة الفطرية

12- أراضي المتنزهات البرية

13- حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي

14- الأراضي الساحلية

15- المشاعر المقدسة

16- حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية

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الكلمات الدلالية:
إحكام الحرمين الشريفين المناطق الأثرية الهيئة العامة لعقارات الدولة طلبات تملك العقارات مجاري الأودية

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