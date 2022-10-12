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وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد

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وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد

وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد

وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد
٠٨:٢٥:٤٠ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن تأخذ تصريحات الرئيس الروسي حول الأسلحة النووية على محمل الجد.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: :”إنه لا مؤشرات على عزم بوتين استخدام الأسلحة النووية”.

وتابع : “إن المساعدات العسكرية ستساعد القوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها، كما نثمن دور ألمانيا في إرسالها منظومات دفاع جوي لأوكرانيا”.

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وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، مضيفا “بحثنا طرق تدريب القوات الأوكرانية”.

وختم وزير الدفاع الأمريكي بقوله:  “نواصل العمل مع الحلفاء لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، مؤكدا “أن الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا غيرت موازين القوى”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية بوتين روسيا فلاديمير بوتين وزير الدفاع الأمريكي

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