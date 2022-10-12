وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن تأخذ تصريحات الرئيس الروسي حول الأسلحة النووية على محمل الجد.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: :”إنه لا مؤشرات على عزم بوتين استخدام الأسلحة النووية”.

وتابع : “إن المساعدات العسكرية ستساعد القوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها، كما نثمن دور ألمانيا في إرسالها منظومات دفاع جوي لأوكرانيا”.

اقرأ أيضا:

على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، مضيفا “بحثنا طرق تدريب القوات الأوكرانية”.

وختم وزير الدفاع الأمريكي بقوله: “نواصل العمل مع الحلفاء لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، مؤكدا “أن الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا غيرت موازين القوى”.

اقرأ أيضا:

«بوتين» يحذر أوروبا من خسائر كبيرة هذا العام.. ويكشف السبب